Курган, , 12:39 — REGNUM В Кургане вынесен приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который сжёг заживо свою мать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в на дачном участке «Сады Корвет» Кургана облил свою 81-летнюю мать бензином и поджёг. Сам же скрылся с места преступления. Женщина от полученных ожогов скончалась.

Обвиняемый признан виновным по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»). Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.