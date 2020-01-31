Мценск, Орловская область, , 12:41 — REGNUM Количество людей, которые погибли в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценске Орловской области, увеличилось до пяти человек. Об этом 31 января рассказал советника губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнев.

По его данным, приводимым «Интерфаксом», скончалась женщина, которую ране извлекли из-под завалов от обрушившейся крыши .

Также Лежнев уточнил, что ещё трое пострадавших находятся на данный момент в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценске произошёл утром 31 января. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь из-за чего произошло обрушение 200 кв. м. кровли цеха. Первоначально стало известно о трёх погибших и четырёх пострадавших.