Янджу, , 12:34 — REGNUM 31 января в Южной Корее на одном из кожевенных заводов произошел пожар. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался в 11:25 по местному времени, на заводе расположенном в районе Кванджок-мён города Янджу провинции Кёнгидо.

Известно, что огонь удалось потушить через 40 минут, однако два человека погибли, еще восемь получили травмы и ожоги.

Отмечается, что до возникновения пожара на заводе находилось девятнадцать человек. По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва в котельной.

В настоящее время сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания и занимаются поисками пропавших.