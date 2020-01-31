Москва, , 12:29 — REGNUM Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы. Об этом заявила судья Наталия Дударь.

О помещении Дмитрия Минца под стражу ходатайствовало следствие. Суд согласился со следствием и избрал Минцу меру пресечения в виде ареста заочно, передаёт ТАСС.

Бизнесмена Бориса Минца и его сыновей Дмитрия и Александра обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Речь идёт о многомиллионной растрате.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января основателя инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца объявили в международный розыск.

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