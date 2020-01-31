Орел, , 12:19 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со взрывом на предприятии в Мценске Орловской области 31 января, сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда». Следователи работают на месте ЧП, уточняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 31 января в строящемся ангаре местного предприятия в Мценске произошёл хлопок газа. По последним данным, пять человек погибли, трое — в больнице. Среди пострадавших и погибших — граждане Турции.