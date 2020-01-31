Нижний Новгород, , 12:19 — REGNUM Спецназ готовит штурм одной из квартир дома по улице Светлоярской, 36, где накануне в подвале произошел взрыв. В ходе проверки в доме был обнаружен склад оружия, сообщает nn.ru.

Была установлена личность владельца квартиры, с правоохранителями он беседовать отказался, забаррикадировавшись в своем жилище. Не исключается, что мужчина вооружён.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок в подвале дома произошел утром 30 января. Силами правоохранительных органов была проведена эвакуация 25 человек, территорию дома оцепили. По данным СМИ, произошел взрыв либо гранаты, либо пиротехнического энергодатчика. при проведении обмера труб в подвальном помещении двое слесарей ТСЖ обнаружили посторонний предмет, который впоследствии сдетонировал. Слесари получили ранения, один из них был доставлен в медицинское учреждение, второй после осмотра на месте отпущен домой. При обследовании здания взрывоопасных предметов обнаружено не было, оцепление здания сняли, жители вернулись в свои квартиры.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

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