Мценск, Орловская область, , 12:14 — REGNUM Граждане Турции пострадали в результате взрыва в строящемся здании предприятия в городе Мценск Орловской области. У пострадавших диагностированы переломы и ожоги.

«Трое турецких рабочих, состояние нормальное, в сознании, тяжелых нет. Госпитализированы. Умерший тоже гражданин Турции», — сообщил ТАСС представитель приемного отделения Мценской райбольницы.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газа произошёл в строящемся цехе предприятия 31 января. По последним данным, погибли пять человек, трое пострадали. На место выехал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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