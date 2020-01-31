Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет банда «чёрных риелторов», заработавшая почти 21,5 млн рублей на квартирах умерших горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Перед судом предстанут четверо горожан, обвиняемые в «Мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Один из фигурантов являлся профессиональным риелтором. Как следует из материалов уголовного дела, преступники приобретали «права собственности на квартиры, собственники которых умерли, при этом наследники по закону либо по завещанию отсутствовали, а переход «выморочного имущества» муниципалитету не произведен». Недвижимость сообщники продавали.

Злоумышленникам удалось продать девять квартир, часть из них — неоднократно. Материалы уголовного дела изучит Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.