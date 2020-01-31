Мценск, Орловская область, 31 января 2020, 12:08 — REGNUM Тело пятого погибшего извлечено из-под обломков на месте взрыва в ангаре в городе Мценске Орловской области 31 января.
В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что они обладают информацией лишь о четырёх погибших и четырёх раненых.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв произошёл утром 31 января в строящемся ангаре предприятия города Мценска Орловской области. В результате, по данным орловских спасателей, пострадали восемь человек — четверо погибли, четверо в больнице.
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