Мценск, Орловская область, , 12:08 — REGNUM Тело пятого погибшего извлечено из-под обломков на месте взрыва в ангаре в городе Мценске Орловской области 31 января.

«Пять погибших, женщину достали из-под завалов», — цитирует ТАСС советника губернатора Сергея Лежнёва.

В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что они обладают информацией лишь о четырёх погибших и четырёх раненых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв произошёл утром 31 января в строящемся ангаре предприятия города Мценска Орловской области. В результате, по данным орловских спасателей, пострадали восемь человек — четверо погибли, четверо в больнице.

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