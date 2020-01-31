Самара, , 12:11 — REGNUM Мужчину в Самаре обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника СОБР. Об этом 31 января сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в феврале прошлого года 32-летний обвиняемый, управляя автомобилем «Volvo XC60», скрывался от стражей порядка. Около дома № 135 по Московскому шоссе он специально, двигаясь задним ходом, ударил дверью автомобиля и боковым зеркалом сотрудника СОБР «Омега» УФСВНГ России по Самарской области, который находился в форменном обмундировании и со знаками отличия, считают правоохранители.

Сообщается, что в декабре прошлого года обвиняемый, который был ранее судим за вымогательство с применением насилия и освободился из мест лишения свободы в 2012 году, написал явку с повинной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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