Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Сообщения о минировании районных судов Петербурга и более ста дошкольных и школьных зданий поступили от злоумышленников на электронные почтовые ящики в пятницу, 31 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Детские сады, интернаты, школы и гимназии города, а также Красногвардейский районный суд получили сообщения об угрозе от анонимных злоумышленников, пославших сообщения с бесплатного иностранного сервера электронной почты, скрывающего данные отправителя.

«Красногвардейский районный суд эвакуируется», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

В свою очередь горожане в социальных сетях комментируют очередную эвакуацию со словами «что, опять?» и «сколько можно!», а некоторые отмечают, что несмотря на наличие в письме наименования знакомого им учреждения, эвакуация не производится.

Волна эвакуаций из-за угроз злоумышленников продолжается почти ежедневно с ноября 2019 года.

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