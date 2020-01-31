Горно-Алтайск, , 11:51 — REGNUM В Шебалинском районе Алтая завершился суд над мужчиной, которого обвиняли в краже и поджоге чужого имущества. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

В ноябре 2018 года он проник в дом местного жителя, похитив оттуда продукты питания, инструменты и другие вещи. После этого он попытался поджечь строение.

«В ходе судебного следствия была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой мужчина был признан невменяемым», — отметили в надзорном органе.

В результате суд отправил подсудимого на принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

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