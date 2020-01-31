Чита, , 11:48 — REGNUM Морозы испытывают на прочность жителей Забайкальского края. По данным, озвученным спасателями со ссылкой на синоптиков, в период с 3 по 6 февраля на территории региона ожидается понижение ночных температур до — 34… — 39 °C.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю призывает жителей региона не употреблять в мороз спиртные напитки.

«Не пейте спиртного — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения», — сказано в официальном предупреждении спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пришлось помёрзнуть жителям Забайкальского края и в новогоднюю ночь, когда температура воздуха в регионе опускалась до — 46 °C.

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