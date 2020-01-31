Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве произошла массовая драка участников турнира ММА. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Соревнования проходили в одном из комплексов на Открытом шоссе.

«Остановитесь! Охрана! Охрана, на вход! Поставь стулья!» — кричит за кадром опубликованной видеозаписи потасовки мужской голос.

Причины конфликта пока неизвестны. Во время потасовки один из спортсменов получил травму головы. Организаторы написали заявление в полицию, она разыскивает зачинщиков и самых активных участников.