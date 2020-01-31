Москва, 31 января 2020, 11:48 — REGNUM В Москве произошла массовая драка участников турнира ММА. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Соревнования проходили в одном из комплексов на Открытом шоссе.
«Остановитесь! Охрана! Охрана, на вход! Поставь стулья!» — кричит за кадром опубликованной видеозаписи потасовки мужской голос.
Причины конфликта пока неизвестны. Во время потасовки один из спортсменов получил травму головы. Организаторы написали заявление в полицию, она разыскивает зачинщиков и самых активных участников.