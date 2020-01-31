Во время работ на строящемся заводе в Мценске Орловской области 31 января в 10:00 произошёл взрыв газовоздушной смеси.

По предварительным данным, пять человек погибли, ещё несколько человек получили травмы. На площади в 200 кв. м обрушилась кровля.

Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM.