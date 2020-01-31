По данным СМИ, строящееся здание на улице Автомагистраль в Мценске принадлежало ООО «МРК».
В местных СМИ появилась новая версия взрыва — по некоторым данным, это мог быть не газ, а пары ацетона и лакокрасочных материалов.
В местной ЦРБ сообщили, что состояние троих пострадавших при взрыве — нормальное, все находятся в сознании.
По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, на месте работают более 60 спасателей МЧС, необходимая техника. Разбор завалов практически завершён.
СКР возбудил дело по взрыву в Орловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со взрывом на предприятии в Мценске Орловской области по статье «Нарушение требований охраны труда».
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что находится на месте происшествия. Он подтвердил информацию о пяти погибших и трёх пострадавших. Личности погибших устанавливаются.
При взрыве в Орловской области пострадали граждане Турции
Граждане Турции пострадали в результате взрыва в строящемся здании предприятия в городе Мценск Орловской области. У пострадавших диагностированы переломы и ожоги.
В СУ СК России по Орловской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).
В Орловской области обнаружен пятый погибший при взрыве
Тело пятого погибшего извлечено из-под обломков на месте взрыва в ангаре в городе Мценске Орловской области 31 января, об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнёв. Вместе с тем в МЧС настаивают — погибших четверо и четыро раненых.
В результате взрыва в Мценске пострадали граждане Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приёмного отделения Мценской ЦРБ.
Ранее сообщалось о четырёх погибших. Также речь шла о четырёх травмированных.
Из-под завалов в Мценске достали тело пятого погибшего, сообщает ТАСС со ссылкой на советника губернатора Орловской области по СМИ Сергея Лежнёва.
К месту взрыва в Орловской области выехал губернатор Андрей Клычков.
Число погибших при взрыве в Орловской области выросло до четырёх
В настоящему моменту число погибших при взрыве возросло до четырёх, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель ГУ МЧС не исключил, что данные по погибшим и пострадавшим могут меняться.
В Орловской области в результате взрыва на заводе погибли три человека
Изначально МЧС сообщило о троих пострадавших
В Орловской области на заводе прогремел взрыв — есть погибшие
Первоначальная информация о взрыве была противоречивой.
По данным ГУ МЧС России по Орловской области, при проведении работ «произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения».
Частично обрушилась кровля здания. По предварительной информации, погибли четыре человека. Ещё четыре человека получили травмы. Имеются разрушения конструкций.
Сообщение о происшествии на улице Автомагистраль в городе Мценске поступило спасателям МЧС сегодня, 31 января, в 10:00. Речь шла о «хлопке» газовоздушной смеси.