Стамбул, Турция, , 11:51 — REGNUM Группу, состоящую из граждан СНГ, которые подозреваются в причастности к ОПГ и совершении разных преступных деяний, задержали в Стамбуле сотрудники турецкого столичного отдела по борьбе с организованной преступностью. Об этом 31 января сообщает телеканал CNN Turk.

Также известно, что всего представителями турецких правоохранительных органов было задержано 16 человек, из которых 8 граждан Азербайджана, 4 — Грузии, три гражданина Украины и один гражданин РФ.

Помимо этого, указывается, что при обыске у них были обнаружены винтовка, 11 пистолетов и 222 патрона. Все они были доставлены в отделение по борьбе с организованной преступностью Стамбула.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Москве полиция совместно со специалистами одной из страховых компаний выявила и пресекла деятельность организованной преступной группы по инсценировке страховых случаев.