Мценск, Орловская область, , 11:37 — REGNUM Фотографию с места хлопка газа в строящемся ангаре в Мценске Орловской области, где погибли три человека, опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области 31 января, сообщает ИА REGNUM.

Место взрыва Пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

На фото видно обрушение алюминиевых конструкций, а также провал в полу. Как уточнили в пресс-службе, сообщение о хлопке газа на улице Автомагистраль в строящемся здании в городе Мценске поступило в 10:00.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на месте погибли три человека, четыре с травмами госпитализированы.