Нью-Дели, , 11:41 — REGNUM Правоохранительные органы Индии ликвидировали мужчину, взявшего в заложники 20 женщин и детей. Об этом 31 января сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Представитель полиции в комментарии изданию отметил, что ни одни из заложников не пострадал. Отмечается, что убитый злоумышленник ранее отбывал пожизненное заключение за убийство, но был досрочно освобожден.

Мужчина в собственном доме на протяжении 10 часов удерживал десятки людей. В ходе спасательной операции пострадали двое полицейских и один местный житель.

По данным полиции, похититель пригласил в свой дом, под предлогом празднования дня рождения, местных жителей с женами и детьми, после чего по непонятным причинам взял их в заложники. Родственники похищенных ворвались в дом и убили жену похитителя, позднее был ликвидирован и сам похититель.

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