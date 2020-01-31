Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Петербурге гражданина США и его местного знакомого отправили в тюремную камеру после того, как поймали в шахте петербургского метрополитена.

Тоннель метро Metro.spb.ru

Попытку проникнуть в шахту метро двое молодых людей предприняли в четверг, 30 января, около 05.30 мск. Гражданин РФ Таири Радзуэла и американец Льюс IV Харви Свитлэнд вместе с друзьями срезали навесной замок и металлическую балку решетки, закрыли фольгой датчик движения в вентиляционном киоске метрополитена и решили спуститься по лестнице в шахту.

«В судебном заседании фигуранты пояснили, что гуляя, заметили шахту метро, в котором расположен проем. Проникнув во внутрь из интереса, стали спускаться по лестнице вниз до прохода к туннелю, и в этот момент услышали голоса с требованием покинуть шахту метро», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мировой судья судебного участка №154 Петроградского района Санкт-Петербурга не поверил в версию правонарушителей и вынес постановления о привлечении диггеров к административной ответственности и назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток каждому.