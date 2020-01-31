Львов, Украина, , 11:24 — REGNUM Во Львове двое детей и один взрослый отравились угарным газом, сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты граждан Львовской областной госадминистрации.

Пострадавшие — взрослый и два ребёнка 2014 и 2015 годов рождения госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Каменка-Днепровска четыре человека скончались в результате отравления угарным газом. В числе погибших двое детей 2001 и 2005 годов рождения.

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