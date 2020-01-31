Мценск, Орловская область, , 11:22 — REGNUM Три человека погибли в результате взрыва газа в городе Мценск Орловской области утром 31 января, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошёл в строящемся здании одноэтажного цеха, в результате на площади 200 кв. м обрушилась кровля.

По предварительным данным, погибли три человека, четверо госпитализированы с травмами. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

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