Арзамас, Нижегородская область, , 11:18 — REGNUM В отношении начальника управления экономики, инвестиций и жилищной политики администрации Арзамасского муниципального района и ведущего специалиста того же управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Чиновники арестованы, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2018—2019 годах сотрудники администрации вместе с индивидуальным предпринимателем неоднократно совершали мошеннические действия с жильем для детей сирот. Установлено, что ИП подыскивал жилье на вторичном рынке, которое заведомо не соответствовало требованиям, а стоимость которого значительно ниже установленных требований аукциона. В заявке указывались ложные сведения о характеристиках жилья. Заключив контракт с администрацией, он отдавал собственникам только часть от полученной суммы, оставшиеся деньги делились с сотрудниками администрации.

Уточняется, что в мае 2018 года по такой схеме был заключен контракт с администрацией на 1,192 млн рублей, при этом собственнику передали лишь 595 тыс. рублей. Летом 2019 года при контракте на 1,191 млн рублей собственнику досталось только 500 тыс. рублей. Следствие полагает, что фигуранты причастны еще к нескольким эпизодам преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были задержаны глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков. Шарова арестовали на два месяца, а Цветков отправлен под домашний арест. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц»). Позднее был задержан мужчина, который представлял интересы организации, управляющей Канавинским рынком в Нижнем Новгороде, по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий»). По версии следствия, взятку в размере 150 тыс. рублей он дал главе Канавинского района и его заместителю за бездействие при проверках соблюдения правил торговли на указанном рынке, а также за общее покровительство.