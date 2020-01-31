Омск, , 11:14 — REGNUM В Омске поход в кафе обернулся трагедией. Горожанин погиб, поскользнувшись на крыльце указанного заведения.

Ленинский районный суд Омска рассмотрел иск жителей города к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации морального вреда за смерть родственника, а также расходов на погребение.

Омичи обратились в суд после смерти их близкого родственника, получившего травму при падении на крыльце кафе.

Суд пришел к выводу, что мужчина упал из-за ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей по очистке территории от снега.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, с ответчика частично взыскали в пользу матери, супруги и сына погибшего компенсацию морального вреда и расходы на погребение.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, рязанка отсудила моральную компенсацию за упавшие коробки с обувью.