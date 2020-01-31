Москва, , 11:13 — REGNUM Пассажирка рейса Симферополь — Москва, угрожавшая взрывом на борту, объяснила на допросе свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По её словам, в Москву она прибыла по работе. Осенью 2019 года у неё были отношения с мужчиной по имени Умар, но в разговоре со своими друзьями он посмеялся над их связью, и на этом между ними всё закончилось. Однако после этого в социальной сети ей начали писать пользователи с восточными именами.

Перед полётом ей приходили в голову навязчивые идеи, она поверила, что на телефон будет звонить Умар и случится страшное. Далее состояние ухудшилось. Она полагала, что сейчас ей позвонит мужчина и активирует взрывное устройство. Поэтому она обратилась к другим пассажирам с просьбой забрать сумку и вызвать ФСБ. В итоге, её удалось успокоить.