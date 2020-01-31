Мценск, Орловская область, , 11:12 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате взрыва, произошедшего на заводе города Мценск в Орловской области. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В 10:00 мск поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения в городе Мценск на небольшом заводе без дальнейшего возгорания», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в нем отмечается, что в результате произошедшего произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м. Помимо этого, сообщается о трех погибших и четырех пострадавших в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января пожар на пришвартованном судне произошёл в Новороссийске.