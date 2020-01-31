Кемерово, , 10:54 — REGNUM Кемеровские суды вновь эвакуируют после анонимных сигналов о минировании, пишет «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на свой информированный источник.

«Поступили письма о минировании судов в Кемерове, Белово, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке и других городах региона. Все сигналы проверяются, сотрудников и работников зданий эвакуируют», — уточняет СМИ.

Кроме судов «заминировали» и здание прокуратуры в Кемерове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 января в Кемерове неизвестные сообщили о минировании 16 зданий судов.

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