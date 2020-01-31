Липецк, , 10:51 — REGNUM В Липецке днём 30 января на площади Победы автобус сбил десятилетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За рулём автобуса находилась 46-летняя женщина. Мальчик получил травму, но после оказания медицинской помощи его отпустили — госпитализация не потребовалась.

Вечером того же дня в одном из дворов областного центра легковой автомобиль сбил 38-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Всего за сутки автоинспекторы выявили более 900 нарушений ПДД на территории региона.