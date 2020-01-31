Южно-Сахалинск, , 10:44 — REGNUM Сильная метель обрушилась на Сахалин. В школах отменили занятия, на дорогах работает техника.

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По данным ИА Сахалин. Инфо, Сахалин переживает очередной циклон без особых потерь. Сбоев в работе систем жизнеобеспечения не зафиксировано. Специалисты работают над тем, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать порывы на линиях электропередач. На расчистке дорог работает 230 единиц спецтехники. Ночью работы на автотрассах будут продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января из-за практически нулевой видимости 8 автомобилей вылетели с трассы по дороге к селу Новотроицкому. Пострадавших нет.