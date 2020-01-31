Курган, , 10:38 — REGNUM В Курганской области младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №1 приговорили к пяти годам лишения свободы. Гражданин на протяжении месяца проносил в исправительное учреждение запрещённые предметы и вещества, за что получал от заключённого деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Установлено, что 21-летний младший инспектор занимался незаконной поставкой «запрещёнки» в колонию в январе-феврале 2019 года. И был задержан с мобильными телефонами и наркотиками при очередной попытке их пронести.

Обвиняемый осуждён за пособничество в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, а также за взятки. Однако свою вину он не признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.