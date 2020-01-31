Амстердам, , 10:37 — REGNUM Общий ущерб от декабрьских беспорядков в Гааге составил в общей сложности 763.882 евро. Об этом 30 января сообщили городские власти.

Самый большой ущерб нанесён в новогоднюю ночь: он составил 407.601 евро. Повреждены были, в частности, мусорные контейнеры, уличная мебель, детские площадки и зелень. В течении предшествующему Новому году периоду, начиная с 1 декабря, был нанесён ущерб суммой в 101.618 евро.

В муниципалитете также сообщили, что в декабре было повреждено «поразительно много» паркоматов. Замена всех повреждённых паркоматов обойдётся городу в 211.000 евро. Более половины повреждённых паркоматов находится в квартале Схевенинген. Наконец, по всему городу пострадало около 190 автобусных и трамвайных остановок.

Часть нанесённого ущерба будет возмещена злоумышленниками, однако пока неясно, о какой сумме идёт речь, поскольку полиция в ходе декабрьских событий первоочередное внимание уделяло охране порядке, а не выявлению личности нарушителей.

В гаагских кварталах Дяундорп и Схевенинген решение городских властей о запрете традиционных новогодних костров привело в декабре к беспорядкам. В ходе беспорядков были задержаны десятки человек. Среди задержанных оказались и несовершеннолетние дети. Бургомистер Гааги Йохан Ремкес затруднился с ответом на вопрос, существует ли прямая связь между запретом костров и волной насилия накануне и в Новый год.