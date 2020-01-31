Киншаса, , 10:35 — REGNUM Угандийские боевики в Демократической Республике Конго (ДР Конго) убили по меньшей мере 21 мирного жителя в провинции Северная Киву, об этом 31 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, нападения совершались сразу в нескольких городах провинции, жертвами бандитов становились в том числе женщины и дети.

Напомним, ранее 29 января в этой же провинции ДР Конго угандийскими боевиками были убиты 36 человек, таким образом число жертв достигло порядка 60 человек.

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