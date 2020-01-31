штат Уттар-Прадеш, , 10:26 — REGNUM В индийском штате Уттар-Прадеш односельчане устроили самосуд над женой Субхаша Батхама, который взял в заложники более 20 детей. Жители села поймали женщину и закидали её камнями. Об этом 31 января сообщает издание Dinamalar.

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Пострадавшую доставили в медучреждение в критическом состоянии, однако спасти её жизнь медикам не удалось. Она скончалась.

Отмечается, что полиция пока не располагает точными данными об участии жены Батхама в захвате заложников, но подозревает, что она оказывала помощь супругу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил в заложники около 20 детей. По предварительной версии, преступник пригласил детей в свой дом на день рождения своей дочери.

Позднее в ходе спецоперации, которую проводило спецподразделение антитеррористической службы Индии, преступник был ликвидирован, а все 23 заложника, среди которых были женщины и дети, освобождены. По данным индийской полиции, им оказался Субхаш Бахтам, ранее осужденный за убийство.