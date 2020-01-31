Самара, , 10:26 — REGNUM Подсобное помещение пекарни горело в Самаре. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар в Кировском районе в подсобном помещении пекарни по ул. Цеховая, дом 200 произошел рано утром 30 января.

По тревоге были подняты 18 огнеборцев на четырех единицах техники. Огнем было охвачено 20 квадратных метров площади помещения. Пожар удалось полностью ликвидировать в течение 20 минут с момента поступления сообщения о нем.

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время дознаватель МЧС выясняет причину возгорания.

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