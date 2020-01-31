Тольятти, Самарская область, , 10:15 — REGNUM Сообщения СМИ о нападении собак на несовершеннолетних проверят следователи в Тольятти. Об этом 31 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в СМИ была опубликована информация о том, что 21 января текущего года бездомная собака напала на ребенка рядом с торговым центром «Мадагаскар» в Тольятти.

По данному факту следователи начали доследственную проверку. В настоящий момент они выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают пострадавшего ребенка.

Помимо этого, 31 января СМИ сообщили о том, что стая собак напала на ребенка на улице Спортивной в Автозаводском районе Тольятти. По данному факту следователи также проведут доследственную проверку.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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