Аддис-Абеба, , 10:06 — REGNUM Анализы четырех граждан Эфиопии, госпитализированных с подозрением на коронавирус, показали отрицательный результат. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерство здравоохранения Эфиопии.

Напомним, что во вторник, 28 января, образцы крови четырех человек были отправлены в лабораторию в ЮАР для дальнейшего исследования, которое впоследствии показало отрицательный результат.

По информации журналистов телерадиокомпании, к настоящему моменту в Африке нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.