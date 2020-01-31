Соледар, ДНР, , 09:59 — REGNUM Боевики ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 86 единиц боеприпасов, сообщили 31 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Еленовка, Сигнальное, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела было повреждено остекление одного жилого дома в посёлке шахты имени Гагарина. Жертв среди мирных жителей нет.

Утром 31 января боевики ВСУ выпустили в направлении населённого пункта Саханка 17 мин калибра 82 мм. Последствия обстрелов уточняются.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее в районе Авдеевки два боевика ВСУ погибли при попытке запустить беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством на борту.

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