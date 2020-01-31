Волгоград, , 09:59 — REGNUM Школьный автобус улетел с трассы в кювет в Даниловском районе Волгоградской области. Трёх детей госпитализировали в больницу, сообщили 31 января в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло 30 января на автодороге Даниловка — Профсоюзник. По предварительной информации, в 07:40 водитель напротив поворота в село Миусово не справился с управлением, выехал на правую обочину, а затем съехал в кювет. Пострадали три школьника: 11-летняя девочка, 14-летний и 13-летний мальчики доставлены в больницу.

59-летний водитель перед началом работы прошёл технический и медицинский осмотр без замечаний.