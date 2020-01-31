Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 09:51 — REGNUM В Ленинске-Кузнецком на мосту найдены без сознания двое подростков. Лежащиз без сознания парня и девушку обнаружили прохожие. Следственное управление СКР по Кемеровской области начало доследственную проверку по данному факту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как выяснилось, 29 января 2020 года в одну из больниц Ленинска-Кузнецкого были госпитализированы 14-летняя девочка и 15-летний мальчик — с признаками отравления неизвестным веществом. Их состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое.

Сейчас следователи устанавливаю обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, подростки могли отравиться аналогом снюса.