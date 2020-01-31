Саратов, , 09:47 — REGNUM Волжский районный суд Саратова отклонил ходатайство следствия об отстранении от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину в связи с возбуждением уголовного дела.

В настоящее время Мазина находится в отпуске, уточняет «Интерфакс-Поволжье». Глава ведомства настаивает на своей невиновности.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в октябре — ноябре 2018 года министерство заключило контракты на поставку 18 аппаратов УЗИ для медучреждений региона. При оформлении документов министр и сотрудники ведомства знали, что оборудование не соответствует условиям госконтракта.

При этом сотрудники ведомства, используя предоставленные им властные полномочия, вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, поручили главным врачам больниц принять эти изделия. За оборудование ненадлежащего качества из бюджета было заплачено 53 млн рублей.

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Первое уголовное дело было возбуждено по ст. 238.1 УК РФ («Оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий») ещё в июле 2019 года. Уточнялось, что закупленное оборудование не было зарегистрировано на территории России. В конкурсе победила компания из Саратова, которая заключила договор на поставку оборудования с фирмой в Санкт-Петербурге.

В декабре в квартирах министра и сотрудников ведомства прошли обыски. А в январе 2020 года было возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации») в отношении Натальи Мазиной. Сотрудники министерства здравоохранения стали фигурантами дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

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