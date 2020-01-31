Киев, 31 января 2020, 09:44 — REGNUM На Украине из-за непогоды остаются обесточенными 602 населённых пункта в двух областях страны, сообщила 31 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Работники коммунальных служб восстанавливают электроснабжение. Кроме того, 366 единицы техники и 487 работников Укравтодора обеспечивают движение на дорогах Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее без электричества оставались 400 населённых пунктов Украины в восьми областях.
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