Киев, , 09:44 — REGNUM На Украине из-за непогоды остаются обесточенными 602 населённых пункта в двух областях страны, сообщила 31 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населённых пункта в двух областях, а именно: Сумская — 440 и Черниговская — 162», — сказано в сообщении.

Работники коммунальных служб восстанавливают электроснабжение. Кроме того, 366 единицы техники и 487 работников Укравтодора обеспечивают движение на дорогах Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее без электричества оставались 400 населённых пунктов Украины в восьми областях.

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