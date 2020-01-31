Волгоград, , 09:39 — REGNUM Массовая авария произошла утром 31 января в Центральном районе Волгограда. Водитель автомобиля на летней резине спровоцировал столкновение пяти машин, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, примерно в 08:10 на улице Рокоссовского 46-летний водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилями Renault Symbol, Nissan Qashqai, Daewoo Matiz, Toyota Avensis, Kia Spectra.

В результате ДТП пострадали три человека. Движение транспорта в районе 2-ой Продольной магистрали в границах от улицы Елецкой до улицы Голубинской затруднено.