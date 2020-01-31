Уфа, , 09:35 — REGNUM Два человека пострадали в массовом ДТП с участием троллейбуса в Уфе. Об этом 31 января сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 30 января на улице Первомайская, около дома № 62. Автомобиль «Ниссан Жук», за рулем которого находился 19-летний водитель, столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген Пассат», который от удара столкнулся с попутным троллейбусом. В это время автомобиль «Ниссан Жук» столкнулся с автомашиной «ВАЗ 2107».

Сообщается, что в результате водители автомобилей «Ниссан» и «Фольксваген» получили различные травмы. После оказания им медицинской помощи они были отпущены.

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