Петропавловск-Камчатский, , 09:28 — REGNUM Неизвестными люди в масках с бейсбольными битами на Камчатке избили известного общественника, бывшего депутата краевого Заксобрания Сергея Голубева.

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Как рассказал пострадавший ИА Кам 24, он находился дома, когда дверь квартиры постучали. За дверью какой-то подросток сказал, что его просили передать документы. Когда Сергей Голубев открыл дверь, на него набросились двое в масках с битами. Общественник получил травмы рук и ног.

Сергей Голубев в последнее время активно публиковал в социальных сетях свои расследования о нарушениях в сфере ЖКХ и проведении конкурсов на автобусные перевозки. В обстоятельствах дела разбирается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Краснодаре был жестоко избит координатор «Экологической вахты» по Северному Кавказу.