Тбилиси, , 09:39 — REGNUM В группе, задержанной в Тбилиси по подозрению в подготовке заказного убийства, было четыре человека, которые ранее охраняли Аслана Абашидзе, когда он был председателем Верховного совета Аджарии. Об этом 30 января сообщает «первый канал» грузинского телевидения.

Как рассказали журналистам в Службе государственной безопасности (СГБ), из шестерых задержанных в Грузии двоих обвиняют в подготовке умышленного убийства, а четверых — в изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января СГБ Грузии сообщила о предотвращении двойного заказного убийства в Тбилиси. Всего было задержано семь человек, в том числе одного на украинской территории задержала Служба безопасности Украины.

Аслан Абашидзе руководил Аджарской автономной республикой с 1991 по 2004 год. Пост ему пришлось оставить в связи с давлением тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Вооруженного конфликта удалось избежать благодаря вмешательству России. Была достигнута договоренность, что Абашидзе покидает пост, а Саакашвили отзывает спецназ, стоявший на границе автономии. Абашидзе был вывезен самолетом в Москву. На территории Аджарии было введено прямое правление президента Грузии.

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