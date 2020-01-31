Воронеж, , 09:21 — REGNUM Массовые отключения электроэнергии произошли вечером 30 января в Хохольском, Семилукском и Новоусманском районах Воронежской области из-за налипания мокрого снега на провода воздушных линий электропередачи, сообщила пресс-служба филиала «Россети Центр Воронежэнерго».

Вечером 30 января в регион пришла непогода — прошёл мокрый снег с дождём при сильном ветре. В результате фиксировались массовые отключения электроснабжения в Хохольском, Семилукском и Новоусманском районах. В филиале «Россети Центр Воронежэнерго» был введен режим повышенной готовности — на работы по восстановлению энергоснабжения было направлено 16 бригад оперативно-выездных бригад и 30 единиц техники. К 05:00 31 января энергоснабжение жителей региона было полностью восстановлено

«На данный момент погодные условия нормализовались, электросетевой комплекс функционирует в стабильном режиме, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, с 09:00 отменен режим полной готовности, филиал работает в штатном режиме», — прокомментировал руководитель оперативного штаба Вячеслав Антонов.