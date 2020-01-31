Санкт-Петербург, , 09:17 — REGNUM Утром в пятницу, 31 января, петербуржцы заметили большое скопление пожарной техники у торгово-офисного центра «Миллер» на проспекте Испытателей в Приморском районе. Как оказалось, причиной тревоги было возгорание в пекарне.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, около 7 утра на проспекте Испытателей, д. 30, корп.2, в цокольном этаже четырехэтажного здания в помещении пекарни в вентиляционном канале происходило горение на площади 1 погонный метр.

Поскольку речь идет об общественном здании, выезд сотрудников МЧС сразу шел по повышенному номеру. Усилиями пожарных возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.