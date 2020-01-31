Кызыл, , 09:12 — REGNUM В столице Тувы Кызыле задержан 23-летний молодой человек, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошёл днём 30 января в фойе Республиканской больницы. 19-летняя потерпевшая находилась там по уходу за своим малолетним ребенком.

«23-летний житель Улуг-Хемского района, используя в качестве орудия преступления кухонный нож, нанес множественные колото-резаные ранения своей сожительнице, причинив тяжкий вред ее здоровью», — отметили в МВД.

Подозреваемый помещён в изолятор, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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