Южно-Сахалинск, , 09:13 — REGNUM 35 миллионов рублей перечислили доверчивые жители Сахалинской области кибермошенникам в 2019 году, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД региона.

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В минувшем году на островах зарегистрировано 818 преступлений с использованием мобильной связи и интернета. Самый распространенный вид таких преступлений — списание средств с банковских карт. В 2019 году в УМВД Сахалина появилось спецподразделение по борьбе с киберпреступлениями. Его специалисты смогли проследить одну из мошеннических цепочек, по которым деньги сахалинцев утекали в карманы преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник Росбанка в Хабаровске оформил 17 кредитов на клиентов банка без их ведома. Общая сумма кредитов превысила 6 млн рублей. Мошенник осужден к 4 годам лишения свободы.