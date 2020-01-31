Самара, , 08:59 — REGNUM Еще одного преподавателя техникума в Самаре подозревают в получении взятки. Об этом 30 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в конце прошлого года подозреваемая получила от одного из студентов подарочный сертификат парфюмерного магазина на сумму 12 тысяч рублей. За это она должна была поставить зачеты по английскому языку без фактического приема зачетов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре были возбуждены два уголовных дела в отношении преподавателей техникума по признакам взятки.

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