Петропавловск-Камчатский, , 08:54 — REGNUM На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщила 31 января руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.

По ее словам, пепловой шлейф от выброса пепла протянулся на 70 км к востоку-юго-востоку от вулкана.

«Он проходит мимо расположенных поблизости населенных пунктов и опасности для здоровья жителей не представляет», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января на Камчатке произошло пепельное извержение вулкана Ключевская сопка. Пепельный шлейф протянулся на 102 км к северо-востоку от вулкана. Эксперты поставили «оранжевый код авиационной опасности» в связи с извержением.

Читайте также: Вулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла на высоту 5,5 км